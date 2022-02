25 gol subiti e zero segnati, così come zero sono anche i punti raccolti dal Genoa negli ultimi sette scontri diretti contro l'Inter. Che la gara si giocasse a Marassi, come questa sera, o a San Siro negli ultimi tre anni e mezzo non ha fatto differenza. A segnare e vincere sono stati sempre e solo i nerazzurri, capaci oltre che di far propria l'intera posta in palio anche di mantenere totalmente inviolata la propria porta.



Una striscia record iniziata il 3 novembre 2018, con il 5-0 rifilato dall'allora squadra di Luciano Spalletti ai rossoblù di Ivan Juric. Successivamente sono arrivati tre 4-0, tra cui quello nella gara d'andata dell'attuale campionato, due 3-0 e un 2-0, nell'ultimo precedente al Ferraris.



Per trovare una rete del Grifone bisogna invece tornare di quattro anni, al 17 febbraio 2018. Quel giorno il Genoa si impose 2-0 a Marassi grazie ad un'autorete di Ranocchia e a un sinistro magico di Pandev. Ultime gioie rossoblù prima di un calvario lungo sette partite.