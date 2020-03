All'attivo ha solo una manciata di minuti in Serie A, collezionati lo scorso dicembre nello scenario magico di San Siro. Eppure Nicolò Rovella, giovane regista della Primavera del Genoa, sta già attirando su di sé l'attenzione di molti osservatori di mercato.



Se l'interesse dell'Inter, proprio il club che tenne a battesimo il suo esordio nel calcio dei grandi, è noto da tempo quello del Chelsea è invece più recente ma non per questo meno pressante. La dirigenza dei blues ha infatti individuato nel diciottenne genovese uno dei possibili tasselli per ringiovanire la propria rosa in vista della prossima stagione. Un interesse quello degli inglesi testimoniato dalla volontà di mandare un proprio osservatore al Ferraris in occasione di una delle prossime partite dei rossoblù, nella speranza che il ragazzo possa trovare spazio in campo.



E mentre il Genoa prova a blindare il giocatore, proponendogli il primo contratto da professionista, l'Inter non molla la presa, continuando a monitorarlo nel timore di farsi sorprendere ed anticipare dal Chelsea.