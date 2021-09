Il primo acquisto del nuovo Genoa a stelle e strisce potrebbe essere... Andrea Cambiaso. Il giovane laterale genovese la vera rivelazione di questo inizio di stagione del grifone, con le sue prestazioni ha attirato su di sé gli interessi di diversi grandi club, con l'Inter e il Milan in prima fila. Interessi rafforzati dalla situazione contrattuale del classe 2000, il cui vincolo con i rossoblù scadrà a giugno 2023.



Il timore di poter perdere il ragazzo ad una cifra molto inferiore a quella del suo reale valore, se non addirittura a zero virgola sta spingendo il Genoa a guidare quanto prima il giocatore. Per questo motivo, come scrive Il Secolo XIX, la nuova dirigenza americana avrebbe già in programma un incontro con gli agenti di Cambiaso finalizzato alla presentazione di una proposta di estensione del contratto con relativo adeguamento salariale.