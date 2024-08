Getty Images

apre ufficialmente la stagione 2024/25 della nostra Serie A con i Campioni d'Italia in carica che si preparano a difendere lo Scudetto numero 20 cucito sul petto insieme alla seconda stella in casa di un Grifone che si prospetta completamente rivoluzionato. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con i pchi minuti nelle gambe di tanti suoi titolari, Alberto Gilardino ha invece salutato Gudmundsson e Retegui e non ha ancora a disposizione Andrea Pinaomenti. Arbitra Feliciani, assistito da Costanzo e Passeri con Rapuano quarto uomo, Di Paolo e Guida al Var.

(3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias.A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Ekhator, Vasquez, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos.All.: Gilardino.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Fontanarosa, Taremi.All.: Inzaghi.Arbitro: Feliciani.Partita: Genoa-Inter.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Genoa-Inter su Dazn

GUARDA SU DAZN

Data: sabato 17 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.