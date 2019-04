13 dicembre 2011: è questa la data dell'ultima vittoria ottenuta dall'Inter nella Marassi rossoblù. Decisivo in quell'occasione fu il gol di Nagatomo, che fissò il definitivo 1-0.



Dopo di allora, nelle successive sei stagioni, fare visita al Genoa è sempre stato motivo di dolore per i meneghini. All'1-1 del 2012-13 sono infatti seguite ben 5 sconfitte consecutive. Una striscia negativa tutt'ora in essere che i ragazzi di Luciano Spalletti domani sera cercheranno in tutti i modi di spezzare.