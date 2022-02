Il mercato ha chiuso i battenti da una settimana esatta. Ma per i club di Serie A resta aperta la possibilità di tesserare i giocatori che attualmente si trovano privi di contratto. E proprio a uno di questi starebbe guardando il Genoa per rinforzare un reparto avanzato che fatica tantissimo a trovare la via della rete.



Secondo quanto riporta il sito Sportal.it nel mirino del Grifone sarebbe finito il 30enne sloveno Robert Beric, ex nazionale del paese slavo, reduce da un'esperienza nel campionato nordamericano con i Chicago Fire.