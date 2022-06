Il Genoa continua a setacciare il mercato, soprattutto quello del centro e nord Europa, alla ricerca di possibili rinforzi in vista della prossima stagione.



Tra i nomi segnati di recente nei taccuini dei dirigenti rossoblù ci sarebbe anche quello dell'ultimo capocannoniere della Keuken Kampioen Divisie, la Serie B olandese. Si tratta di Thijs Dallinga, possente punta centrale classe 2000, cresciuto nel Groningen ma dalla scorsa estate in forza all'Excelsior.



Dallinga è stato il trascinatore del club di Rotterdam, siglando 36 reti e fornendo nove assist in 44 partite tra regular season e playoff promozione. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe contribuire ad abbassarne il costo del cartellino al di sotto dei 5 milioni di euro.