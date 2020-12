La sua presenza in campo, per di più nel ruolo insolito ma non inedito di difensore centrale, dal primo minuto nella sfida tra Spezia e Genoa ha sorpreso molti e fatto arrabbiare altri. Eppure, malgrado un'incertezza nell'azione che ha portato al gol spezzino, la prova di Ivan Radovanovic è stata comunque positiva, contribuendo al successo rossoblù.



A fine gara il serbo si è presentato ai microfoni di Genoa Channel per analizzare l'importante 2-1 appena maturato al Picco: "Questa era una partita importantissima - ha affermato Radovanovic - nella quale abbiamo sempre creduto di poter fare risultato, così come crederemo alla salvezza fino alla fine. Nel corso della mia carriera ho imparato che i giocatori d’esperienza contano tanto nella corsa salvezza. Oggi l’importante era fare punti, anche uno solo per muovere la classifica".



Il numero 27 del Grifone ha poi parlato della sua posizione in campo: "Difensore centrale non è il mio ruolo naturale, ci ho giocato solo un paio di volte e devo dire che la mossa del mister ha sorpreso pure me. Lui ci ha chiesto di essere più squadra. Il Genoa, con questa rosa, non merita questa classifica. Ringrazio Maran e il suo staff per quanto fatto assieme, gli auguro il migliore avvenire possibile".