Ivan Juric, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Milan: “Dispiace molto, è difficile accettare perdere così, la squadra ha fatto bene per lunghi tratti. Va alzato il livello fisico, negli ultimi venti minuti la squadra fa più fatica ad essere aggressiva, ma per lunghi tratti è stato un bel calcio. Non mi è piaciuta la squadra all'inizio, poi abbiamo fatto tante buone cose. Alzando il livello fisico alla fine si soffre di meno, al di là del fatto che il Milan è una grande squadra”.





LA PRESTAZIONE - “All'inizio correvamo un po' a vuoto, eravamo in ritardo, dal 20° abbiamo fatto davvero bene. I ragazzi sono giovane, possono crescere, pian piano arriveranno a fare 90 minuti come oggi ne abbiamo fatti 60/70”.





PIATEK - “Ci sono state tante palle messe in mezzo pericolose, lui corre tanto, è normale che possa non arrivare brillantissimo. Con un po' di convinzione poteva fare gol”.