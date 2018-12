L'allenatore del Genoa, Ivan Juric, e il suo vice, Roberto Murgita, hanno parlato alla stampa in vista della gara in programma domani contro il Torino.



Sulla partita: "E' una gara importante, vogliamo proseguire il buon momento. Vogliamo vedere una squadra che propone gioco". Sul Torino: "Ogni anno si migliorano, puntano in alto. Sul piano fisico sono devastanti". Su Piatek: "Mai avuti dubbi su di lui, ha alzato ancora di più il livello." Sulla formazione: "Hiljemark ha convinto e giocherà. Per il resto ci sono 4 o 5 dubbi, si stanno allenando tutti bene". Sul possibile turnover per la Coppa Italia: "Non ci sarà turnover. Andiamo avanti così, i ragazzi stanno bene fisicamente".