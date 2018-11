Il tecnico del Genoa Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista del derby: "La squadra arriva bene al derby. Abbiamo anche recuperato Sandro, ma devo ancora prendere una decisione tra lui e Veloso. Zukanovic non sarà convocato per scelta tecnica. Spolli sta bene e ho anche lui come soluzione. Bessa si è ripreso e giocherà, è un giocatore importante che lega centrocampo e attacco. Piatek? Nelle ultime partite le occasioni sono arrivate e la squadra è arrivata al tiro. Non era isolato, anche se a volte contro le grandi squadre accade. Succedono i periodi in cui gli attaccanti segnano meno, ma lui è tornato bene dalla nazionale, ha fatto bene e sono convinto che si sbloccherà".