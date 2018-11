Ivan Juric ha solo l'imbarazzo della scelta.Per la prima volta da quando è tornato a sedersi sulla panchina del Genoa l'allenatore croato in vista del derby di domenica sera potrà contare su tutti gli uomini della propria rosa.Una condizione ideale che gli permetterà di schierare presumibilmente la formazione migliore in quella stracittadina che lui ha già perso due volte e che il Genoa non vince da due anni e mezzo. In realtà non tutti i rossoblù sono al massimo della condizione. Sandro, ad esempio, è appena rientrato in gruppo dopo tre settimane di lavoro in disparte a causa dei soliti guai muscolari. Il suo recupero in vista della Samp non è in dubbio ma non è neanche così scontato che Juric decida di rischiarlo fin dal primo minuto. Molto più probabile che in cabina di regia possa esserci posto per Miguel Veloso, autore di una buona prova due settimane fa contro il Napoli nonostante i fischi impietosi con i quali è stato fatto bersaglio da buona parte della tifoseria.A spalleggiare il portoghese dovrebbero esserci Hiljemark, reduce dalla convocazione in nazionale ma senza scendere in campo, e Bessa, il quale avrà il ruolo di far cambiare modulo in corsa al Grifone agendo alternativamente tra la linea mediana e la tre quarti.Sulle fasce Romulo verrà confermato a destra mentre sulla corsia opposta agirà ancora una volta Lazovic, con Criscito a coprirgli le spalle sulla linea di difesa. Una retroguardia completata da Biraschi e dal confermatissimo Romero, in netto vantaggio sul recuperato Spolli.Anche Marchetti appare recuperabile ma difficilmente Juric lo preferirà a Radu. Infine in attacco, Pandev scalpita e Favilli è nuovamente arruolabile. Tuttavia non sembrano esserci alternative al tandem polacco-ivoriano composto da Piatek e Kouame.