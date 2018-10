Secondo giorno di allenamenti in casa Genoa in vista della sfida impossibile di sabato pomeriggio allo Juventus Stadium.



​Ad una settimana esatta dal suo terzo insediamento a Pegli Ivan Juric ha potuto finalmente conoscere da vicino tre dei reduci dagli impegni con le rispettive nazionali: l'azzurro Criscito, l'Under 21 Favilli e il polacco Piatek. Domani dovrebbe rientrare dalla Bosnia anche Zukanovic mentre per rivedere Pandev, Omeonga, Hiljemark e Radu al Signorini bisognerà attendere fino a giovedì.



​Nel frattempo però Juric ha potuto lavorare con tutto il resto della rosa, non avendo nessun elemento fermo in infermeria. Anche i lungodegenti Rolon e Lisandro Lopez sembrano essersi finalmente lasciati alle spalle i fastidi che li hanno afflitti nelle scorse settimane, tornando regolarmente a disposizione dello staff tecnico rossoblù.