È sempre l'attacco il reparto in grado di far sorridere il Genoa in questo turbolento avvio di stagione.



Anche la pausa per gli impegni delle nazionali ha infatti confermato l'ottimo stato di forma delle punte rossoblu. E se per una volta non è il capocannoniere Kris Piatek a balzare agli onori delle cronache, dal momento che il CT polacco ha deciso di non utilizzarlo nella gara persa contro l'Italia ieri sera, ci pensano Goran Pandev e Gianluca Lapadula a regalare grandi dosi di ottimismo a Ivan Juric.



Il macedone, tenuto in panchina da Ballardini nella sfida persa domenica scorsa con il Parma, si è prontamente riscattato con la sua nazionale segnando un gol e sfornando due assist per i compagni nella gara vinta sabato con il Liechtenstein. L'Italoperuviano ha invece approfittato dell'amichevole in famiglia disputata sabato pomeriggio a Pegli con la Primavera per realizzare una benaugurante tripletta.



Tutti segnali incoraggianti dei quali Juric terrà senz'altro conto in vista della ripresa del campionato.