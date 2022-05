Di seguito gli episodi dubbi da moviola del secondo anticipo della terz'ultima giornata di campionato Genoa-Juventus.



Arbitro: Sozza

Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi

Quarto uomo: Sacchi

Var: Abisso

Avar: Di Iorio



81' - Aké anticipa Gudmundsson che lo atterra in area: l'arbitro non ha dubbi e indica subito il dischetto. Il Var lo richiama al monitor, Sozza riguarda l'episodio e cambia decisione: non è rigore.