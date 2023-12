A suon di gol e di dribbling, Albert Gudmundsson si sta imponendo sul palcoscenico della Serie A.



Con la prodezza realizzata venerdì alla Juventus (la seconda in due gare per lui in carriera ai bianconeri) l'attaccante islandese del Genoa ha raggiunto quota sei reti in questo campionato, più di un terzo delle sedici complessivamente messe a segno dal Grifone.



Gol e giocate che stanno attirando sul ragazzo le inevitabili attenzioni di mercato di molti club. Tra cui proprie quelle juventine. La Vecchia Signora avrebbe messo Gudmundsson nel mirino ma sarebbe in buona compagnia. Secondo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport, sul folletto del nord ci sarebbero anche Roma e Napoli oltre a diverse società di Premier League.



Come ribadito a più riprese dalla dirigenza rossoblù, tuttavia, appare poco probabile che il giocatore possa lasciare Genova già nella prossima sessione invernale di mercato. Più plausibile per lui che un eventuale addio arrivi in estate. Quanto al prezzo del suo cartellino il Grifone lo avrebbe stabilito attorno ai 20-25 milioni di euro.