Genoa-Juventus 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 27’ st Sturaro (G), 36' st Pandev (G)



Assist: 27’ st Sturaro, 36' st Kouamè (G)



Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Rolon, Radovanovic (30’ st Veloso), Lazovic (25’ st Sturaro); Sanabria (15’ st Pandev), Kouamè. All. C. Prandelli.



Juventus (3-5-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Cancelo (14’ st Bernardeschi), Emre Can, Pjanic, Bentancur (32’ st Spinazzola), Alex Sandro; Mandzukic (28’ st Kean), Dybala. All. M. Allegri.



Arbitro: M. Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 3’ pt Romero (G), 5’ pt Alex Sandro (J), 23’ pt Caceres (J); 37' st Pandev (G), 40' st Emre Can (J).