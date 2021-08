“Il mio gol? Lo dedico a Gino #Strada. Un grande uomo, il mondo intero deve dirgli grazie. Per il mio paese ha fatto moltissimo, ha costruito ospedali e curato persone. Ha fatto tantissimo per tutta l’Africa, sono triste per tutto questo”.



Il primo gol con la maglia del Genoa in Coppa Italia contro il Perugia,l'ha voluto dedicare a Gino Strada, scomparso pochi giorni fa: "Un grande uomo che purtroppo se n'è andato. Il mondo intero deve dirgli grazie per quello che ha fatto - ha detto a La Gazzetta dello Sport - La mia dedica è per lui, anche se so che non sarà abbastanza per ringraziare un medico che per il mio Paese ha fatto sempre tanto, costruendo ospedali importanti, curando centinaia di migliaia di persone. E ha aiutato tutta l'Africa in generale, anche quando è scoppiata l'ultima epidemia di Ebola nel 2012. La sua morte mi rattrista molto".