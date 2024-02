Genoa, Kanye West folgorato dai tifosi rossoblù: 'Li vuole sul palco al suo concerto'

Marco Tripodi

Lo scorso 7 ottobre ad assistere alla gara di campionato tra Genoa e Milan tra i 33 mila del Luigi Ferraris c'era anche Kanye West. Una presenza non certo passata inosservata. Non fosse altro per la nutrita scorta di amici e parenti che il rapper americano si è portato appresso. Ma anche il calore e il colore del pubblico del club più antico d'Italia non è certo stato ignorato dall'artista di Atlanta.



Anzi. Secondo quanto racconta Richard Santoro, suo consigliere personale, l'entusiasmo collettivo respirato quella sera a Marassi avrebbe fatto sorgere in West il desiderio di avere con sé parte di quel calore: “Seguo Kanye da sei mesi, gli faccio da consulente su vari progetti e volevo portarlo allo stadio a vedere una partita – ha raccontato Santoro a La Repubblica – mentre era in Italia qualche mese fa non ci siamo riusciti, così siamo andati a Genova a vedere Genoa-Milan. Lui è rimasto molto colpito dalla passione e dalle coreografie degli ultrà del Genoa, al punto che voleva dei tifosi sul palco del concerto di Campovolo".



L'esibizione in questione si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 13 ottobre nell'ormai celeberrima arena musicale di Reggio Emilia. L'evento fu però annullato a causa di alcuni problemi burocratici, impedendo a Kanye West di dare concretezza al suo progetto di colorare di rossoblù il proprio palco: "Ma l’idea di realizzare qualcosa gli è rimasta”, assicura però ancora Santoro. Chissà che il tutto non sia soltanto rimandato...