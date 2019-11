Rottura del legamento crociato per Christian, attaccante ivoriano del. Questo il messaggio postato su Instagram dall'ex: "Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima. Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio".