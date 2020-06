Uno a Genova, l'altro a Firenze. Eppure, nonostante la lontananza geografica,Almeno a livello affettivo.Un'amicizia quella tra il difensore argentino del Genoa e l'attaccante ivoriano passato a gennaio alla Fiorentina nata in rossoblù e coltivata nell'anno e mezzo di comune militanza in riva al Mar Ligure che i diversi colori di casacca non sembra stemperare. Anzi, i due sono in costante contatto e spesso e volentieri il loro affetto si palesa anche attraverso i social network. Come è accaduto un paio di giorni fa. Ad un post pubblicato su Instagram dache lo ritrae mentre si allena in quel di Pegli ha risposto in maniera irriverente la giovane punta africana:all'ex compagno, sottolineando il tono scherzoso con un paio di allegre faccine.Dopo un paio di punzecchiature reciproche, Romero cambia tono, informandosi sulle condizioni fisiche dell'ivoriano reduce da un lungo stop causato dalla rottura dei legamenti del ginocchio e ricevendo rassicurazioni sul suo ormai imminente ritorno in campo.