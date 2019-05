Il giocatore del Genoa Christian Kouamé ha parlato in zona mista dopo il pareggio salvezza contro la Fiorentina: "Non ho mai vissuto niente di così intenso, ho visto i più grandi piangere, mi ha toccato veramente. Mi porto dentro grandi ricordi di quest'anno, potevamo fare di più ma ormai è finita. Il futuro? Io sono genoano, ho cinque anni di contratto, non vado da nessuna altra parte".