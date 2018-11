Con ogni probabilità il futuro di Ivan Juric alla guida del Genoa dipenderà dalla partita di sabato sera a Marassi contro il Napoli.



Un esame senza appello per il tecnico croato, dopo i passi falsi con Udinese e Milan e soprattutto dopo la batosta rimediata sabato scorso contro l'Inter.



Per cercare di puntellare la propria posizione Juric potrebbe decidere di schierare diversamente i propri uomini, accantonando quel 3-5-2 usato nelle prime quattro gare da lui dirette in questa sua terza parentesi rossoblù.



Approfittando anche della assenza forzata di Sandro, fuori per le prossime settimane a causa di una lesione muscolare, l'allenatore dalmata potrebbe proporre un 3-4-2-1 che darebbe più appoggio allo spuntato Piatek delle ultime settimane e allo stesso tempo bypassarebbe il problema di trovare un regista alternativo al brasiliano, schierando due mediani davanti alla linea difensiva.



a candidarsi per i due posti da trequartista sono Pandev e Kouamè, al quale verrebbe chiesto di arretrare il proprio raggio d'azione rispetto alle ultime uscite. Attenzione però anche il possibile inserimento di Bessa, in grado di garantire maggiore copertura rispetto sia al macedone che all'ivoriano.