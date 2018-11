Cristian Romero non ha paura del Napoli.



Dopo aver esordito in Serie A al cospetto di sua maestà Cristiano Ronaldo e aver affrontato l'Inter a San Siro, il centrale difensivo del Genoa non trema l'idea di ritrovarsi sabato a dover fronteggiare Insigne e Callejon: “Per riuscire a fare risultato sabato - ha dichiarato al sito ufficiale rossoblu - dobbiamo fare una super partita, giocare da squadra, aiutarci l’uno con l’altro. Il Napoli gioca un grande calcio, come si è visto ieri in Champions League".



Più che intimorito il giovane difensore appare quasi incuriosito dalla cornice sicuramente spettacolare che attenderà lui e i suoi compagni a Marassi: "Ci sarà una bella atmosfera, me l’hanno detto, nel nostro stadio. In Argentina non c’è l’abitudine di essere amici tra tifosi di squadre diverse. L’usanza dei gemellaggi come tra genoani e napoletani non è diffusa. Sono curioso di vedere”.