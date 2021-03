Nessuno squalificato e nessun infortunato, almeno per quel che riguarda i cosiddetti titolarissimi. Il Genoa si approccia al derby di questa sera con una rosa quasi al completo. Segnale che per Davide Ballardini i problemi sono solo d'abbondanza.



Nell'affrontare e cercare di affondare la Sampdoria, il tecnico rossoblù potrà quindi affidarsi agli uomini di maggior fiducia, riproponendo quello che può essere tranquillamente battezzato come il suo 11 ideale.



Nel 3-5-2 dell'allenatore romagnolo troveranno spazio, davanti a Mattia Perin, i tre moschettieri della difesa, Radovanovic, Masiello e Criscito, con questi ultimi due che ritroveranno una maglia da titolare dopo il turno di riposo sfruttato domenica con l'Inter. Altri ritorni, rispetto alla gara di San Siro, ci saranno anche a centrocampo con Badelj che dirigerà le operazioni in cabina di regia e Strootman e Zajc pronti a coprirgli le spalle. La vera grande novità potrebbe arrivare dalle corsie esterne. Se l'impiego di Zappacosta non è in discussione, altrettanto non si può dire per la fascia che andrà ad occupare. Ballardini starebbe infatti meditando di spostare il laterale laziale dalla destra alla sinistra, togliendo Czyborra ed inserendo al suo posto il più contenitivo Goldaniga.



Infine l'attacco dove Eldor Shomurodov sembra aver vinto il ballottaggio con Goran Pandev per fare da spalla al rientrante Mattia Destro. Occhio tuttavia a dare per spacciato l'eterno macedone...