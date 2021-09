è una delle sorprese di questo inizio di stagione. Esterno sinistro del Genoa, classe 2000 e cuore rossoblù. Da sempre. Da quando andava in curva per tifare il Grifone. Ecco perché il primo gol segnato in Serie A con quella maglia, contro il Napoli, per lui rappresenta un'emozione doppia.. Innanzitutto per lui, perché è un ragazzo che ha sofferto tanto e ha dovuto fare la gavetta per tornare a giocare ai suoi livelli. E poi anche per noi, che abbiamo sempre creduto in lui e abbiamo sempre voluto seguirlo per aiutarlo"."Nel post partita ci siamo scambiati alcuni messaggi nei quali gli ho detto di continuare a fare quello che facendo. Per un ragazzo di Genova, cresciuto in rossoblù e super tifoso genoano che andava sempre in curva, segnare un gol con questa maglia penso sia una grande gioia. Quella di Cambiaso è una delle favole del calcio"."Più che prestito, l'Empoli aveva messo 2,5 milioni di euro per comprarlo a titolo definitivo. E' stato bravo il ds del Genoa Marroccu a tenerlo e farlo vedere a Ballardini; poi, dopo due giorni d'allenamento il tecnico ha bloccato tutto"."Per ora sì. Andiamoci piano perché è sempre un ragazzo del 2000 che ora è stato convocato anche in Under 21. C'è grande soddisfazione, ma dobbiamo tenere sempre i piedi per terra"."Ora ha due anni di contratto ma dovremmo rinnovarlo, nei prossimi giorni ci vedremo e prolungheremo"."Quando era in prestito in Lega Pro all'Alessandria, dopo una partita con il Monza, mi aveva chiamato Galliani che voleva comprarlo".