chiude la porta in faccia al compagno d’Europa Insigne alla mezzora, poi si inchina a Ruiz poco dopo. Si ripete nella ripresa con una straordinaria parata di piede su Lozano, prima di capitolare sull'inzuccata di Petagna.era la sua occasione per mettersi in luce, prima degli arrivi di Vasquez e Maksimovic che promettono di costringerlo alla panchina. Ma se vuole recitare un ruolo da protagonista in Serie A deve crescere ancora.(dal 22’ stesperienza e carisma. Ciò che manca a colui che sostituisce).: si prende cura di Insigne come può e non è un compito semplice. Il 24 azzurro, infatti, come può gli sguscia via. Ha comunque il merito di non deprimersi mai.non dà la sensazione di sicurezza estrema che un giocatore della sua esperienza dovrebbe garantire. Malgrado ciò se la cava sempre, in un modo o nell’altro.riservista causa mercato viene chiamato all’adunata per cause di forza maggiore, sfoderando una buona prestazione che forse potrebbe cambiare il suo destino in rossoblù. Non tutto ciò che fa lo fa bene, ma almeno ci prova, sfiorando la rete e regalando a Cambiaso l’assist del pareggio.(dal 38' stapproccia male alla gara ma cresce con il passare dei minuti, confermando le buone impressioni mostrate a San Siro. E non a caso assieme a lui lievita anche la prestazione del Grifone.non perde mai la calma e neppure un pallone. Far stropicciare gli occhi non è il suo mestiere eppure vedergli fare un errore è un evento unico.lento e compassato, non mostra neanche la grinta che lo contraddistingue, correndo poco e rinunciando pure a ‘legnare’.(dal 22' stqualche spunto interessante e tanta voglia di stupire non bastano alla causa rossoblù).debutto da urlo a Marassi per l’ex raccattapalle rossoblù che oltre ad annullare Lozano sigla un gol pazzesco, alla Shaw, sotto la Nord. Peccato solo che la prodezza non porti punti per il suo Grifone. Ma in futuro avrà certamente modo di rifarsi.schierato da mezzapunta, disputa una gara eccessivamente leziosa, ai limiti del fastidioso. Atteggiamento e ruolo da rivedere.(dal 1' st: entra e lascia subito il segno, anche se poi Di Bello glielo cancella. Di fatto l'arbitro di Brindisi è l'unico in grado di fermarlo. Criogenizzatelo.Ballardini gli affida l’intero peso dell’attacco rossoblù. Lui prova a fare quel che può, scendendo anche ben oltre la metà campo pur di conquistarsi qualche palla giocabile. Ma è troppo solo per rendersi pericoloso.(dal 1’ stentra con il piglio giusto, contribuendo anche al gol di Pandev che Di Bello annulla per un suo fallo molto presunto. Ma mostra anche limiti evidenti e comprensibili data la giovanissima età).aveva promesso un Genoa diverso da quello di Milano e il campo ha rispettato i suoi auspici. Petagna e Di Bello in compartecipazione li negano i primi, meritatissimi, punti stagionali. Ma la strada, finalmente, è quella giusta. E il mercato non può che aiutarlo.