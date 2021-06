Mattia Perin resta la prima scelta per la porta del Genoa in vista della prossima stagione.



Il club rossoblù ha l'intenzione di provare il tutto per tutto pur di riuscire ad affidare nuovamente i propri pali all'Airone di Latina, rientrato alla Juventus dopo l'anno e mezzo di prestito in Liguria. Malgrado il gradimento del giocatore, che preferirebbe una stagione da titolare al Grifone ad una da panchinaro in bianconero, l'operazione non è semplice né definita. Motivo che spinge la dirigenza genoana a sondare eventuali piste alternative per non farsi trovare impreparata qualora l'operazione rientro non dovesse concretizzarsi.



Una di questa porta sempre dalle parti di Torino, anche se sulla sponda opposta del Po. Dopo quattro stagioni il matrimonio tra i granata e Salvatore Sirigu sembra infatti essere giunto al capolinea e il Genoa potrebbe rappresentare la prossima tappa della lunga e gloriosa carriera dell'esperto estremo difensore sardo, attualmente in ritiro con la Nazionale in vista degli Europei.



All'ex di Palermo e PSG sta però pensando anche la Roma, alla ricerca di un titolare del ruolo. Il Grifone ad ogni modo resta alla finestra, pronto a giocarsi le sue carte in caso se ne presentasse l'opportunità.