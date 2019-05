18 tifosi illustri del Genoa si appellano al popolo Rossoblu affinché questo conceda una tregua alla contestazione in essere e si stringa attorno al Grifone nella delicata gara di sabato contro il Cagliari. Capitanati da Tullio Solenghi, una lunga serie di personaggi illustri dall'ex presidente Aldo Spinelli passando per i comici Enrique Balbotin e Maurizio Lastrico, arrivando fino a professori universitari ed importanti manager cittadini, hanno firmato una lettera aperta comparsa questa mattina sulle colonne del secolo XX per chiedere alla tifoseria genoana di accantonare momentaneamente la propria protesta nei confronti della società.



Un appello che fa seguito a quelli arrivati nei giorni scorsi da tanti ex giocatori del Genoa, come Marco Rossi, Tomas Skuhravy e Claudio Onofri.