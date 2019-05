"Mi rivolgo a tutti i genoani. A quelli che sono venuti in 10mila a Ravenna e a San Marino. A coloro che amano il Genoa e non lo hanno mai tradito. Il Ferraris deve essere una bolgia, come nei momenti migliori del Grifone. Quelli dei derby vinti, di Motta e Milito. In A, in B o in C": a lanciare l'appello all'intero popolo rossoblù è l'indimenticato capitano Marco Rossi, l'unico assieme al suo predecessore Gianluca Signorini ad aver avuto l'onore di vedere ritirato il suo numero di maglia dal club più antico d'Italia.



"Il Genoa - ha dichiarato l'ex centrocampista al Secolo XIX - sta passando il momento peggiore da quando è tornato in serie A, è il momento peggiore della sua storia recente. Dobbiamo salvare il Grifone, tutti insieme, come solo noi sappiamo fare. La serie A è troppo importante e il popolo genoano non ha mai tradito. Sabato vorrei vedere uno stadio pieno, come ai bei tempi. E io ci sarò, da genoano adottato per la vita".



Rossi, che con il Genoa ha calcato i polverosi campi di Serie C come gli splendenti templi europei, è certo che anche questa volta i sostenitori del grifone saranno l'arma in più della squadra: "I tifosi genoani non tradiscono e non lo faranno nemmeno questa volta. Non entro nelle questioni e nei rapporti con la società, so solo che la serie A è troppo importante e va salvaguardata. Così sono certo che contro il Cagliari ci sarà una Nord piena, tutti uniti per salvare il Genoa".



Lui stesso darà il suo contributo dagli spalti del Ferraris, così come faceva in campo quando ancora giocava con la fascia da capitano al braccio: "Sarò allo stadio e porterò con me 60 bambini, giocano nella scuola calcio con mio figlio: faremo un pullman e saranno al Ferraris, per aiutare il Genoa a salvarsi".