Sarà Kelvin Yeboah il nuovo attaccante del Genoa.



Con un'operazione lampo, nata e finalizzata nel giro di poche ore, la dirigenza rossoblù ha trovato l'accordo con lo Sturm Graz per il trasferimento a titolo definitivo del giovane attaccante italo-ghanese in Liguria.



Nato in Africa e nipote del celebre Tony, attaccante tra le altre di Leeds ed Eintracht a cavallo tra '90 e 2000, Yeboah è nato in Ghana ma si è trasferito con la famiglia in Italia a soli 4 anni, nel 2004. Per questo motivo il ct dell'Under 21 azzurra, Paolo Niccolato, lo ha di recente chiamato in Nazionale.



Abile a giocare sia come prima che come seconda punta, Yeboah è atteso a Genova nelle prossime ore. Allo Sturm andranno circa 6,5 milioni di euro