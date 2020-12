Si profilano tempi lunghi per il rientro in campo di Federico Marchetti e Cristian Zapata.



Il portiere e il difensore del Genoa, entrambi usciti malconci dalla sfida con la Fiorentina di lunedì scorso, sono rimasti vittime di guai muscolari di natura simile. "Gli accertamenti diagnostici - si legge nel report medico diffuso dalla società rososblù - hanno evidenziato per Federico Marchetti una lesione di primo grado al retto femorale di sinistra, mentre per Cristian Zapata una lesione di primo grado al bicipite femorale destro".



Per ambedue il 2020 è in pratica già terminato con venti giorni d'anticipo.