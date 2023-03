Il club più antico d'Italia torna al passato.Il prossimo ritiro estivo del Genoa avverrà infatti in un luogo che rappresenta una novità rispetto alle ultime stagioni ma già ben conosce i colori rossoblù: la, zona frequentata dal Grifone negli anni '90.Quartier generale della preparazione pre-stagionale sarà il centro sportivo Carlo Benatti di, dove oltre agli allenamenti giornalieri il Genoa sosterrà anche tre amichevoli contro avversari ancora da definire. Ma ad essere coinvolta dalla presenza dei rossoblù sarà l'intera valle affacciata sulle Dolomiti che nelle due settimane di permanenza della squadra, indicativamente programmate tra il 10 e il 25 luglio prossimi, ospiterà diversi eventi collaterali, garantendo a tutti coloro che vorranno seguire i propri beniamini ma anche ai residenti della zona diverse opportunità di svago e divertimento non necessariamente legate al calcio., le sue istituzioni, il tessuto produttivo e i residenti - spiega il Ceo del Genoa Andrés Blázquez -Riteniamo che sia stato apprezzato il potenziale che la nostra società, la nostra squadra, la tifoseria, veicolano nel presente e svilupperanno in futuro, sotto l’impulso di 777 Football Group e del network internazionale di club che ne fanno parte. Intravediamo le premesse per strutturare le strategie e perseguire gli obiettivi”.“La destinazione della Val di Fassa - aggiunge il direttore generale del club, Flavio Ricciardella - coniuga le esigenze tecnico-sportive con la qualità degli standard di accoglienza, in uno scenario rinomato per il fascino dei luoghi e la pluralità di attrattive turistiche., con il desiderio di trascorrere una vacanza rilassante all’aria aperta”.Obiettivi condivisi da Paolo Grigolli, direttore di Apt Val di Fassa: “una squadra di calcio blasonata, con una proprietà capace di visione internazionale. Il Genoa è in una fase particolarmente felice e ci auguriamo che coroni il sogno del ritorno in Serie A. Con l’entusiasmo che questo comporta,, un territorio che sa accogliere con calore e stupire per natura, attività all’aria aperta, divertimento e relax. Crediamo in questo nuovo progetto che parte dalla squadra ligure per ampliarsi al network internazionale di club collegati”.L'accordo tra il Genoa e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, presentato oggi presso la sede del club ligure, avrà una durata triennale.