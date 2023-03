Due sorrisi e una smorfia per Alberto Gilardino.



La settimana di allenamenti del Genoa che coincide con la pausa del campionato inizia con sensazioni contrapposte per il suo allenatore. Se da una parte il tecnico piemontese può rallegrarsi per i sempre più vicini recuperi degli acciaccati Massimo Coda e Mattia Aramu, quasi certamente disponibili già nel match di venerdì prossimo contro la regina, dall'altra ad impensierirlo sono le condizioni di Ridgeciano Haps.



L'esterno mancino che aveva rinunciato alla chiamata della nazionale del Suriname per rimanere a disposizione del Grifone è rimasto vittima di una forte distorsione alla caviglia nel corso dell'allenamento di ieri. In attesa degli esami clinici, le prime impressioni non sono certo positive tanto che per l'ex Venezia si teme addirittura la frattura dell'articolazione. Ipotesi che se confermata lo costringerebbe ad un lungo stop, anticipandone la fine della stagione.