L'incontro di ieri sera tra il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, e quello della Sampdoria, Marco Lanna, avvenuto in un noto ristorante di Recco ha portato i due patron a confrontarsi circa il tema della ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris, impianto attualmente gestito in comune dai due club.



Sul tema ha detto la sua Zangrillo, auspicando una sinergia tra rossoblù e blucerchiati: “Sul campo è giusto che i due club lottino per ottenere la supremazia cittadina e traguardi sempre più ambiziosi - ha detto il numero uno del Grifone al Secolo XIX - Ma per il bene comune su altri aspetti, come la realizzazione del nuovo stadio, è anche giusto collaborare".



Sulla possibilità che la città possa essere sede degli eventuali europei del 2032, Zangrillo ha poi aggiunto: "Stiamo lavorando insieme al Comune per portare avanti la candidatura di Genova per Euro 2032. Un obiettivo che ci accomuna, un obiettivo di alto profilo per la nostra città. E abbiamo dato all’amministrazione comunale pieno supporto”.