Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, parla a Pianetagenoa1893, rivelando il suo più grande rimpianto: “Allenatori rimpianti? Sì, ne ho due. Uno è Antonio Conte, lo volevo a tutti i costi: me lo consigliò Stellini dopo l’esperienza al Siena, ma la proprietà aveva già scelto Malesani. Il secondo nome è Massimiliano Allegri: Preziosi lo voleva prendere dopo il Cagliari. Sarei stato molto felice di averlo qui. Infine c’è un terzo allenatore, di cui non rivelo il nome per correttezza, che avrei gradito al posto di Andreazzoli a inizio anno”.