Negli ultimi due turni di campionato il Genoa è stato sempre affossato dai suoi ex. Due vecchie conoscenze del popolo genoano che all'ombra della Lanterna hanno raccolto soddisfazione contrastanti e lasciato ricordi in linea con esse. Prima il Cholito Simeone, che ha fatto affogare il Grifone nell'Adige, poi Ciro Immobile, la cui tripletta ha travolto a domicilio i rossoblù.Ora il momento di cercare vendetta verso il suo antico club potrebbe però arrivare anche per un attuale componente della rosa di Alexander Blessin:. Nel suo lungo peregrinare su e giù per l'Italia, il centravanti marchigianotra il gennaio e il giugno del 2015. Un semestre tutt'altro che esaltante per lui che è tra i molti ad aver allungato suo malgrado la lista della maledizione della 9 milanista. In 15 apparizioni DestroTroppo poco per guadagnarsi la conferma anche nel Diavolo mansueto di quel periodo.Lasciato andare senza troppi rimpianti,. Nella sua carriera infatti le reti siglate ai lombardi sono state appena quattro. Un magro bottino rimpolpato però in tempi recenti proprio con la maglia del Genoa.che in precedenza aveva segnato al Milan soltanto una volta ai tempi di Roma,Capocannoniere del secondo attacco meno prolifico di tutta la Serie A Destro, che in questa stagione ha realizzato nove gol,. L'ultima sua esultanza risale infatti allo scorso 13 febbraio contro la Salernitana. Da allora il numero 9 rossoblù ha disputato 5 gare e in altre due è rimasto seduto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco, compresi quelli di domenica scorsa contro la Lazio. Un digiuno lunghissimo per chi ha fatto del gol la propria ragione di vita. Un motivo in più per il Milan per stare attenti alla voglia di rivincita di Mattia Destro.