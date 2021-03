Mezza stagione da comprimario nella Genova rossoblù, un'annata da protagonista in maglia ducale.



Giuseppe Pezzella è uno degli ex della sfida di domani sera tra Parma e Genoa e alla vigilia della sfida di campionato il laterale campano ha parlato anche della sua vecchia squadra: “Da quando è arrivato Ballardini il Genoa ha sempre fatto benissimo - ha dichiarato a La Gazzetta di Parma - E’ una squadra molto solida, insidiosa e che tende a non farti giocare benissimo. L’errore che non dobbiamo fare è sottovalutare la partita, non ce lo possiamo permettere. La vittoria con la Roma va archiviata e non deve essere un motivo per esaltarci. Con il Genoa dovremo andare in campo senza pensare a quello che abbiamo fatto. Solo così riusciremo a fare una prestazione da Parma“.



Un Parma che scenderà in campo consapevole di avere a propria disposizione un solo risultato: “Il risultato pieno ci permetterebbe di avvicinare altre squadre e di rimettere definitivamente tutto in gioco per quanto riguarda la lotta salvezza“.