In una lunga e bella intervista concessa alla canale ufficiale del Genoa, il centrocampista rossoblù Miha Zajc ha parlato, tra le altre cose, del suo ambientamento in Liguria: "Qui mi trovo bene, Genova è una città vicino al mare. Anche il Genoa mi ha accettato benissimo. Sin dal primo giorno in cui sono arrivato, i miei compagni e anche quelli che lavorano nel club mi hanno aiutato tanto: mi sembra proprio che siamo una famiglia. Sono già stato in una città vicino al mare come ad Istanbul, mi trovo bene dove c’è caldo"



Se l'approccio con Genova è stato ottimo, in campo altrettanto si può dire per la sua intesa con i colleghi della via mediana Badelj e Strootman: "Giocare con Milan e Kevin è bellissimo. Mi piace giocare con loro due perché siamo giocatori un po’ diversi: in questo modo facciamo le giocate giuste e possiamo aiutare anche i nostri compagni"



Zajc ha poi svelato come il suo giocatore di riferimento sia un altro sloveno ben conosciuto dai tifosi rossoblù: "Mi ispiro a Valter Birsa che abitava vicino casa mia nella città di San Pietro in Slovenia: eravamo a 200 metri di distanza. E poi ho giocato contro Luka Modric: occupa la mia stessa posizione in campo e mi piace molto".