Dopo l'addio ormai certo di Cristian Kouamè e quello possibile di Mimmo Criscito, entrambi destinati alla Fiorentina, il Genoa potrebbe presto perdere un altro pezzo da novanta del proprio organico.



Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l'Inter starebbe facendo un serio pensiero su Goran Pandev, già transitato in nerazzurro tra il 2009 e il 2012.



Stando al giornalista di Sky, Antonio Conte sarebbe alla ricerca di un giocatore d'esperienza che non si faccia problemi a fare la seconda linea ma allo stesso tempo sia pronto e disponibile qualora venga chiamato in causa.