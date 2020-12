Rimane ancora avvolto nella nebbia il futuro di Nicolò Rovella.

Juventus e Inter restano le destinazioni più probabili per il 19enne regista del Genoa che ad oggi non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoblù in scadenza il prossimo 30 giugno.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la firma del ragazzo dovrebbe comunque arrivare a giorni, preservando il Grifone dall'eventualità di perdere il giocatore al termine di questa stagione senza incassare neppure un euro. Nel nuovo vincolo, tuttavia, verrebbe inserita una clausola rescissoria piuttosto bassa, oscillante tra i 5 e gli 8 milioni di euro, che di fatto non ostacolerebbe una sua cessione in tempi brevi.



Nel frattempo l'Inter avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del calciatore allo scopo di battere la concorrenza juventina, aggiudicandosene il cartellino già nel prossimo mercato di gennaio.