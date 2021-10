Nonostante la fiducia recentemente incassata da parte della dirigenza americana, la posizione di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa continua a rimanere sotto esame.



Decisive per il futuro dell'allenatore romagnolo saranno le prossime sfide contro Sassuolo e Torino. Gare che in caso di ulteriori passi falsi potrebbero decretare la fine della quarta parentesi in rossoblù del tecnico.



A raccogliere eventualmente il testimone potrebbe essere una vecchia e non troppo rimpianta conoscenza del Grifone. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport infatti i nuovi proprietari avrebbero nei giorni scorsi avuto un contatto con Fabio Liverani, già sulla panchina del Genoa all'inizio della stagione 2012-2013 con pessimi risultati.