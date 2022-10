Si allarga ancora la già vasta galassia calcistica della 777 Partners, espandendosi in un terzo continente dopo Europa e America.



La holding statunitense proprietaria del Genoa ha raggiunto nelle scorse ore l'accordo per l'acquisto del pacchetto azionario del Melbourne Victory, club militante nel massimo campionato australiano.



A darne notizia è stata la stessa società oceanica attraverso un post apparso nella notte italiana sui propri profili social: "Siamo lieti di annunciare di esserci assicurati un investimento strategico con 777 Partners che equivale a uno dei più grandi affari di investimento in una singola squadra sportiva nella storia australiana!"



Il Melbourne Victory diventa così il quinto club nel mondo di proprietà della 777 Partners che oltre al Genoa detiene attualmente il controllo di Red Star Parigi, Standard Liegi e Vasco da Gama, oltre a una quota di minoranza del Siviglia.