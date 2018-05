Giorgio Perinetti esce allo scoperto.



Intervistato dall'emittente romana Centro Suono Sport il direttore generale del Genoa ha spiegato come il principale candidato a sostituire Mattia Perin sia l'attuale secondo portiere della Roma: Skorupski ci interessa, è un nostro obiettivo" ha dichiarato Perinetti.



Il dirigente rossoblu ha poi fatto il punto anche su altre possibili manovre di mercato tra Genoa e Roma: "Perin? La Roma non è tra i club che ci ha contattato per lui. Laxalt al momento resta al Genoa, non ci sono novità”.