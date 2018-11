La sciagurata uscita che al 92esimo minuto di Milan-Genoa ha impedito ai rossoblù di uscire da San Siro con un punto in tasca sta attirando fiumi di critiche attorno a Ionut Radu.Nel mirino degli scontenti non c'è tanto la papera del Meazza, gara nella quale si era distinto in precedenza per alcuni ottimi interventi decisivi, quanto il fatto che il giovane portiere rumeno non sia nuovo ad errori del genere nella sua pur breve esperienza al Grifone.Già nelle precedenti uscite infatti l'ex estremo difensore dell'Avellino aveva dimostrato una grande reattività fra i pali ma un altrettanto importante indecisione negli interventi in area aperta. Sia contro il Parma, lo scorso 7 ottobre nell'ultima gara di Davide Ballardini che contro la Juventus, nel terzo esordio di Juric, le responsabilità di Radu sui gol di Rigoni e Ronaldo sono evidenti. Ma anche in altri frangenti, pur non subendo reti, il ventunenne balcanico non era apparso troppo sicuro nelle uscite. Tutti episodi racchiusi nell'arco di poche giornate che per gran parte della critica suonano già come una sentenza nei tuoi confronti.La sua vera fortuna però è quella di non avere al momento alternative.Colui al quale ha sottratto il ruolo da titolare, Federico Marchetti, è fermo ai box per un guaio fisico e non tornerà disponibile prima di fine mese. Mentre chi sta alle sue spalle, i giovani Vodisek e Russo, appaiono addirittura meno esperti di lui, non avendo mai disputato una partita in prima squadra.A questo punto per Radu non resta che puntare a riscattare se stesso sfruttando l'occasione. Magari già domani pomeriggio contro quell'Inter dalla quale è stato prelevato a fior di milioni (9!) la scorsa estate e alla quale sogna un giorno, come lui stesso ha più volte ammesso, di poter tornare a difendere i pali.