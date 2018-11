Il suo guizzo contro il Milan ha ricordato quello altrettanto vincente di 10 giorni fa con la Juve. Questa volta però la giocata dinon è bastata al Grifone per uscire indenne dalla dura trasferta di San Siro:per come è andata la gara - ha dichiarato l'ivoriano a Radio Nostalgia -Nel primo tempo siamo stati un po’ sorpresi dal gol di Suso, ma siamo stati altrettanto bravi a tornare in partita. Cerco sempre di fare quel che mi chiede il mister, per me andare a sinistra, al centro o in mezzo è indifferente".Il tempo di guardarsi indietro però non c'è, visto che già tra poco più di 48 ore si tornerà in campo, sempre al Meazza, questa volta per affrontare la sua ex Inter, forse la squadra più informa del momento:Tutte le partite che faremo dovremo essere più aggressivi”.Kouame ha infine spezzato una lancia a favore del compagno di reparto, senza reti all’attivo da tre partite: “Con lui mi trovo bene, è un grande attaccante. Come ha preso la sostituzione? Bene, lui è sempre tranquillo, prima e anche dopo la partita.”.