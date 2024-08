Genoa, la Fiorentina alza l'offerta per Gudmundsson. Ma Blazquez frena: "Nulla è ancora deciso"

Giorno dopo giorno, tanto che l'annuncio del trasferimento in Toscana del talento del Genoa sembra poter arrivare da un minuto all'altro.Con la partenza ormai decisa di Nico Gonzalez i viola hanno rotto ogni indugio, uscendo allo scoperto e puntando dritti sul 27enne islandese già seguito invano a gennaio per sostituire l'argentino. A certificare le intenzioni del club di Rocco Commisso è anche la decisione di accettare la richiesta avanzata dal Genoa dinecessaria a garantirsi le prestazioni dell'ex PSV.da corrispondere immediatamente ai rossoblù per il prestito oneroso del loro numero 11.il prossimo giugno per far scattare il diritto di riscatto e far diventare Gudmundsson un tesserato viola a tutti gli effetti.

Tutto insomma sembra indicare una rapida e ormai imminente soluzione della trattativa, conA gettare un piccolo secchio di acqua sul fuoco arrivano però le parole dell'amministratore delegato del Genoa,- ha dichiarato il dirigente spagnolo a Il Secolo XIX a proposito dell'attaccante islandese -Più che un tentativo di alzare ulteriormente la posta, le parole di Blazquez suonano in realtà più come un modo per provare a raffreddare gli animi di una piazza, quella rossoblù, che dopo aver stabilito il record storico di abbonamenti appena una settimana fa (oltre 28.000 tessere), oggi teme di perdere l'idolo più amato.