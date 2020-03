Non solo Davide Biraschi. Le attenzioni di mercato della Fiorentina in vista della prossima stagione si concentrano in maniera decisa verso Genova, sponda rossoblù.



Dopo aver acquistato nell'ultima finestra di mercato Kouame e Agudelo, ora i viola sperano di poter tornare a fare affari con il Grifone. Nel mirino della dirigenza toscana, secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sembrano esserci in particolare due difensori della squadra ligure: Biraschi e Goldaniga.



Se l'interesse per il difensore romano è noto già da tempo, quello per il collega di reparto lombardo è invece più recente e sembra avere maggiori possibilità di andare in porto.



Goldaniga infatti al Genoa in prestito dal Sassuolo, squadre che con ogni probabilità neh riprenderà il pieno possesso alla fine dell'attuale campionato.