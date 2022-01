Secondo quanto riportato da Kicker in Germania il Genoa è a un passo dall'acquisto dal Bayer Leverkusen di Nadiem Amiri. L'operazione è impostata con la formula del prestito con obbligo di acquisto in caso di permanenza in Serie A, per una cifra vicina ai 9 milioni di euro e il giocatore si sta già allenando da fuori rosa, pronto alla cessione.