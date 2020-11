Appena in Macedonia è esplosa la festa per la prima storica qualificazione alla fase finale di un campionato europeo, il web è stato invaso di post di elogio verso il capitano e uomo simbolo della nazionale slava.



A complimentarsi con Goran Pandev tanti colleghi, diversi amici e anche qualche ex compagno di viaggio come Davide Nicola. Il tecnico piemontese, che ha allenato il fantasista di Strumica nella seconda parte della passata stagione al Genoa, ha voluto congratularsi pubblicando un post sulla propria pagina Facebook: "I campioni si riconoscono dai valori che rappresentano e dagli obiettivi che raggiungono. Immenso Goran!".



Un attestato di stima nei confronti di un grande campione da parte di un grande uomo.